نشرة أخبار الرياضة: "استحداث بطولة جديدة سوبر النيل وانتصار تاريخي للمغرب وصلاح يتألق"

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية نشرة أخبار للكثير من الأحداث الكروية المثيرة، وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية نشرة لأبرز الأحداث والأخبار الرياضية التي حدثت على مدار اليوم.



وإليكم أبرز الأحداث الرياضية خلال الساعات الماضية:



تقترب رابطة الأندية المحترفة من الإعلان عن بطولة جديدة تحمل اسم سوبر النيل، بين بطل الدوري العام الممتاز وبطل كأس الرابطة.



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استحداث بطولة جديدة في كرة القدم المصرية



شدد روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أنه شعر عند توليه مهمة تدريب منتخب مصر أن الجماهير المصرية لا تؤمن بقدرات لاعبيها، كما أنهم أعتقدوا أننا لا نملك الجودة اللازمة.



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فيتوريا: نحتاج لمزيد من الاحتراف داخل الكرة المصرية



حققَّ منتخب المغرب أول فوز تاريخي للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، فيما تأهل منتخبي سويسرا والنرويج إلى دور ثمن النهائي من مونديال السيدات.

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انتصار تاريخي للمغرب .. نتائج مواجهات مونديال السيدات اليوم الأحد



انتهت وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات الخاصة كافة بسفر اللاعب محمد عاطف أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز لكرة القدم النسخة التاسعة، ولاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، إلى نادي باستياس بفرنسا؛ لاستكمال فترة معايشة والاختبارات النهائية، وتمهيدًا لإجراء الفحوصات والاختبارات النهائية وإتمام التعاقد، وذلك في الفترة من 1-15 أغسطس المقبل.



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الشباب والرياضة تنهي إجراءات سفر أفضل لاعب بدوري مراكز الشباب لاستكمال فترة المعايشة بفرنسا



حقق فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا علي نظيره ليستر سيتي بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين في العسكر التحضيري المقام في سنغافورة، وتألق صلاح بصناعة هدفين بطريقة مميزة.



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ليفربول يكتسح ليستر سيتي وديًا بمشاركة محمد صلاح



تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صعوبة مباراة الشباب السعودي، المقرر لها غدًا الإثنين، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.



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مؤتمر أسوريو.. مباراة الشباب صعبة وسنلعب بالطريقة نفسها



تحدَّثَ الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، عن المواجهة المرتقبة التي تجمعه ونظيره الزمالك، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية.

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مدرب الشباب السعودي: الزمالك يمتلك هجومًا قويًا وسنقدم أفضل مبارياتنا

