مدير تعليم فرشوط يعقد اجتماعاً مع مديري المدارس استعدادا لامتحانات الدور الثاني

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا، اجتماعاً موسعاً مع الساده مديرى المدارس الابتدائية ، استعداداً لامتحانات الدور الثاني، جاء ذلك بحضور منتصر الراوى مدير التعليم الابتدائي و عادل ابومهدى رئيس قسم أمن الإدارة، ووحيد الكيلاني رئيس قسم التخطيط والمتابعة، و محمد عبدالعال ابوشاويش رئيس مكتب التربية الاجتماعية.

ووجه قاصد بضرورة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني من خلال تجهيز الكنترول وتعليق جداول الامتحانات في مكان واضح، مع التأكيد على اتخاذ كافة النواحي القانونية لاخطار الطلاب الذين لديهم دور ثاني بالعلم وسرعة تسلم شيتات نتائج الامتحانات لشئون الطلبة ، مع اخطار مدير المرحلة يوميا ً بغياب الطلاب خلال فترة الامتحانات (مقيد وحاضر وغائب) .

وأكد مدير تعليم فرشوط، علي الالتزام بجميع ما ورد بالكتاب الدوري رقم 40 لسنه 2016 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كافة المستويات والمراحل التعليمية المختلفة منعا للمساءلة القانونية، و عدم قبول تحويلات تلاميذ صغار السن بالمدارس ذات الكثافة العالية وتتبع التعليمات والقواعد في هذا الشأن ، مع ضرورة البت في طلبات المتقدمين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الكترونيا ً وتسجيل نتائج الامتحانات عقب انتهاء امتحانات الدور الثانى ، الالتزام بما جاء بنشرة قبول التلاميذ للالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي .

وطلب قاصد من مديري المدارس بارسال ميزانية بعدد فصول المدرسة لمدير المرحلة ومراجعتها من قبل مدير المرحلة ورئيس قسم الإحصاء ، و شدد عدم فتح فصول جديدة دون الرجوع للإدارة وفق ما ورد من تعليمات ، مؤكدا علي ارسال بيان بالعجز والزيادة بهيئة التدريس بالمدرسة لمسئول التنسيق (ابتدائي ) ولتنسيق الخدمات وتنسيق الإداريين والعمال ، التنبيه على جميع العاملين بالمدارس المنتدبين من إدارات أخرى او محافظات أخرى بعمل ملف فرعى وتسليمة لوحدة الملفات بالإدارة .

مؤكدا علي عمل الصيانة البسيطة (زجاج – كهرباء- سباكة – نجارة) اول بأول مع التأكيد على تجديد الاعلام ، و التأكيد على متابعة الاجراءات المخزنية حيال أي رواكد او كراتين التغذية بالمدارس بالتنسيق مع التوجيه المالى والإداري بالإدارة والتوجيه المختص .

و شدد مدير إدارة فرشوط التعليمية، علي عدم التواصل مع أي جهه حكومية دون الرجوع للإدارة واتباع التسلسل الوظيفى منعا ً للمسالة القانونية ، مع ضرورة الافادة بزوار المدرسة يوميا ً على جروب أمن الإدارة في موعد غايته الساعة التاسعة صباحا ً ، و ايضا عدم نشر أي مكاتبات معتمده ومختومة على مواقع التواصل الاجتماعي او جروب الواتساب .

مؤكداً علي التواصل مع مسئول أمن الإدارة في حالة وجود شكوى أو وجود زائر من خارج الإدارة ، و ضرورة الانضباط الإداري للعاملين والالتزام بمواعيد العمل الرسمية .