عمرو أديب بعد الهزيمة برباعية: الزمالك بينتهي وإكرام الميت دفنه (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه على هزيمة الزمالك من الأهلي برباعية في مباراة القمة التي جمعت الفريقين أمس الخميس في الدوري العام

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة: "أنت منتظر إيه من فرقة تلت لاعبيتها بتفكر تهرب من الزمالك إزاي عشان يروحوا للأهلي أو بيراميدز، كل لاعب في النادي الأهلي كان مستعد يموت من اللعب في الملعب.

الزمالك يعيش حالة من السقوط الحر

وأضاف عمرو أديب الزمالك يعيش حالة من السقوط الحر، وأصبح إكرام الميت دفنه، متابعًا: "هزيمة الزمالك من الأهلي في حد ذاتها لم تكن مفاجأة، ولكن المفاجأة كانت في عدد الأهداف".

وأردف : "الفانلة الزرقا خرج النجف خلت ليلة الزمالك زرقا أمام الأهلي، دي مش فانلة رجالي، الزمالك رايح لمنطقة منتصف جدول الترتيب.

ووجه لرئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور قائلا: «فرقة إيه اللي هتلعب لما يتقال للاعب إنت كنت جاي النادي بالشبشب.. أنا حاسس إن الزمالك متساب للسقوط الحر».

وتابع عمرو أديب: «مشفناش محمود الخطيب طلع مرة قال لحسين الشحات أنت كنت جايلي بالشبشب أو بتشرب مخدرات».

ورفض حديث بعض أنصار مرتضى منصور، والذي يزعم وجود مؤامرة ضد النادي الأبيض، قائلا: «البشوات بيصدورا للناس إن فيه مؤامرة على الزمالك.. خلينا بقى في المؤامرة لغاية ما نموت وميكنش فيه نادي أساسا».

وأكد عمرو أديب أنّ الأنباء عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، هزّت القلعة البيضاء بالكامل، متابعا: «الأهلي تعاقد مع إمام عاشور بمنطق دعه يعمل دعه يمر.. اللاعب غلط وشتم لكنه ميقصدش ومحصلش حاجة.. لكن ده لو رمضان صبحي كانت الدنيا بقت حاجة تانية».

ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى زميله عمرو أديب بعد فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، قائلا: "سيبوا عمرو أديب في حاله دلوقتي".

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن عمرو أديب صديقه ويشاهدا مع بعضهما مباريات كثيرة للأهلي والزمالك، مضيفا: "99% من المباريات اللي بنتفرج عليها بيكون الأهلي هو اللي فايز".

وتابع: "أنا عارف حالة عمرو أديب دلوقتي ومش عارف هيعمل ايه بكرة، الله يكون في عونه"، مضيفًا: "اللي جاي أحلىى يا عمرو".

وفاز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز، حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي. وتعد هذه المباراة هي القمة رقم 126 بين الفريقين.