إيمان كريم تناقش نظام التعليم الدمجي مع خبراء وزارة التربية والتعليم (تفاصيل)

استقبلت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أعضاء لجنة نظام التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من خبراء المجلس في هذا المجال.

تفاصيل لقاء إيمان كريم مع خبراء وزارة التربية والتعليم

دار اللقاء برئاسة د. إيمان كريم، حول سياسات التعليم الدامج، وآليات ضمان بيئة تعلم مشتركة قادرة على توفير الدعم المستهدف للطلبة، وإزالة العوائق التي تواجههم وذلك لضمان حصول جميع الطلاب من ذوي الإعاقة على تعليم عالي الجودة من خلال تلبية احتياجاتهم المتنوعة .

وناقشت المشرف العام على المجلس، خلال اجتماعها مع أعضاء لجنة نظام التعليم الدمجي بوزارة التربية والتعليم، وخبراء المجلس ضرورة وجود خطة للتوعية بنظام الدمج والتعليم الدامج، الامر الذي من شأنه توعية أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة مثلا بالأدلة الإرشادية الخاصة بالإمتحانات، وتوعية القائمين على هذا النظام بالنماذج اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج وغيرها من الإجراءات