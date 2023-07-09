تدريب 60 ألف معلم على مناهج التعليم الفني المطوّرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريب 60 ألف معلم على المناهج المطوّرة في مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن تطوير 70 في المائة من مناهج التعليم الفني، وتم تطبيقها في أكثر من 400 مدرسة بمختلف المحافظات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الكفايات/ الجدارات المهنية المرجعية Competency–based Curriculum.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بالتطبيق 2019/2020 على الفرق الأولي فقط في 105 مدارس ضمن التعليم الفني الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي.

تطوير 36 برامج في التعليم الفني

وأكدت وزارة التربية والتعليم تطوير 36 برنامج خلال العام الدراسي 2019/2020 نحو 14 صناعي، و2 تعليم مزدوج صناعي، و9 زراعي، و2 تعليم مزدوج زراعي، و4 تجاري، وتعليم مزدوج تجاري، و4 فندقي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير 15 برنامج خلال العام الدراسي 2020/2021 نحو 5 صناعي، و5 تعليم مزدوج صناعي، و2 زراعي، و3 تعليم مزدوج زراعي.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بتطوير 40 برنامج خلال العام الدراسي 2021/2022، وتحويل 153 من مناهج التعليم الفني لمناهج الكترونية تفاعلية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم تجهيز المناهج الدراسية بالفيديوهات التعليمية والتدريبات التفاعلية للتخصصات المختلفة ورفعها على البوابة الالكترونية للتعليم الفني 2017/2018.

وبلغت عدد المقررات الدراسية الورقية المطورة إلى مقررات إلكترونية 440 منهجًا تفاعليًا بالتعليم الفني حتى 2020/2021.

التوسع في إتاحة التعليم الفني

وتوسعت وزارة التربية والتعليم في إتاحة التعليم الفني بمختلف تخصصاته: فبلغ عدد المدارس عام 2017/2018 نحو ألف و147 مدرسة ثانوي صناعي، و243 مدرسة زراعي، و817 مدرسة تجارى، و92 مدرسة فندقي، بإجمالي 2299 مدرسة تعليم فني.

وبلغ عدد المدارس (أصلي، وملحق) عام 2019/2020 نحو 1235 مدرسة صناعي، و251 مدرسة زراعي، و863 مدرسة تجارى، و97 مدرسة فندقي، بإجمالي 2446 مدرسة تعليم فني.

وفي عام 2020/2021، بلغ عدد مدارس التعليم الفني (أصلي، وملحق) ألف و339 مدرسة صناعي، و256 مدرسة زراعي، و886 مدرسة تجارى، و107 مدارس فندقية، بإجمالي ألفين و588 مدرسة تعليم فني.