ياسمين عز تنصح الرجال بالزواج من مدرسة: صبورة وبالها طويل (فيديو)

واصلت الإعلامية ياسمين عز، نصائحها للرجال بشأن الزوجة المناسبة، وعددت في هذه المرة مزايا الزواج من مدرسة.

وقالت ياسمين عز خلال برنامجها “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” مساء اليوم الجمعة: “ الزوجة المدرسة هتصحح غلطات حياة الزوج وممكن تترك وجبتها ليك وعمرها ما تسألك عن ماضيك، وهتبقى دايمًا صاحبة واجب".

المدرسة تستطيع التعامل مع أكثر من 60 طالبًا داخل الفصل

وأضافت الإعلامية ياسمين عز:" المدرسة تستطيع التعامل مع أكثر من 60 طالبًا داخل الفصل، كما أن المدرسة تتعامل مع الطلاب بصبر وطولة بال".

وتابعت :"شهادتها فيك عمرها ما هتبقى مجروحة لأنها بتاعت شهادات، وهتسيب لك حصتها في الفرخة، المدرسة هتشوف معاها الدلع كله والمدرسة أطيب قلب، لو حدث خلاف وقولتها ما تزعليش مني يا مس أو يا أبلة".

كانت مشاهدة تدعى مروة وجهت سؤالا لياسمين عز قائلة :"مروة بعتت لي وقالت عمري ماكنت اتخيل إني ألجأ لك في يوم من الأيام.. لكن عاوزة استشيرك في حاجة وهي رأيت جوز أختي يتمشي مع واحدة في مول ويشبك يدها معاها ومش عارفة اتصرف إزاي أقول لأختي ولا إيه؟".

وردت ياسمين عز على استشارة مدام مروة :" أحسن حاجة عملتيها انك مقولتيش لاختك علي الموضوع ده ومسخنتيهمش علي بعض"، مستطردة:"عين العقل انك محكتيش لأختك علي الموضوع لأنه كان ممكن يتطور الموضوع ويحصل انفصال ما بينهم".

وأكملت عز:"مش هتستفادي حاجة لو خربتي على بيت زوجك وممكن مع العصبية تقول كلمة تزعلك .. مش يمكن الست اللي شوفتيها مع جوز أختك نظرها ضعيف وبيوصلها لمحل أو حاجة نفترض حسن النية.. وبلاش تواجهي جوز اختك بالموضوع لأنه وقتها هيأخذ باله وهيعمل احتياطته بعدها وهيبقى صعب تكشفيه".

وعن مقلب رامز جلال ، أكدت ياسمين عز أنها لم تكن على علم بوقوعها ضحية لبرنامج المقالب الذي قدمه الفنان رامز جلال في رمضان الماضي “رامز نيفر إند”.

وقالت ياسمين عز: “طبعا كلكم شوفتوني في رمضان مع رامز جلال، هذا الفرعون الملعون المنشق عن القبيلة، وكانت حلقة للتاريخ، واتفرجت معاكم وشوفت نفسي وأنا داخلة، أنا مش معقولة كاريزما طاغية”.

وأضافت: “أنا إترش في وشي طفاية حريق وفضل وشي بدر بيلمع من البريق سبحانك يا ربي، وأنا لو أطول كنت روحت البرنامج بتاج علشان أنا برنسيس، وأنا برينسيس علشان بحترم الرجل الفرعون الصغير الكبير”.

وردا على سؤال هل كانت تعرف بالمقلب، قالت: “أنا مش هحلف، أي برنامج يكلمني أروح ضيفة بارفض وأعتذر بكل أدب واحترام، ولو كنت عارفة وده مش حقيقي مكانوش كلموني من مصر ولبنان يتفاوضوا معايا، ولو أعرف مكنتش روحت”.