أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استهداف الوزارة تدريب المعلمين على إعداد مواد رقمية تواكب الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

جاء ذلك خلال تفقده البرنامج التدريبى للمدربين (TOT) على إنشاء المحتوى الرقمى والمنعقد فى الفترة من 9 إلى 19 يوليو 2023، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود مقررات دراسية سابقة التجهيز ولكن هناك نواتج التعلم، حيث يعد المعلم والمتعلم المواد التعليمية سويًا وهذا يتطلب وجود معلمين لديهم المهارات اللازمة لذلك من خلال تدريب العقل وتدريب الطالب على البحث عن المعلومات.

تغير دور المعلمين:

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تغير العالم بسبب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب ضرورة مواكبة هذا التغيير، وعليه يتطلب تغيير دور المعلمين، بحيث يقود عملية التعلم من خلال التوجيه لمصادر التعلم المختلفة.

ونوه وزير التربية والتعليم بإعداد مواد جديدة رقمية وإنشاء محتوى رقمي مع ضرورة الترويج لها بحيث يكون لدينا بنك كيانات تعلم رقمية، واستثمارها في وجود نواتج تعلم صالحة لكل زمان ومكان، حتى يستعين بها المعلمين أثناء عملية التدريس، من أجل الكشف عن الإبداع بين الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم تغير دور المعلمين والذى لم يعد ملقنًا بل يقوم بالتوجيه إلى مصادر التعلم المختلفة وإعداد مواد تعليمية رقمية وإنشاء محتوى رقمى لاستثمارها.

ووجه وزير التربية والتعليم الادارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بوضع خطة تنفيذية لنقل التدريب إلى عدد من المحافظات.

وعبّر نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، عن سعادتها بهذا التدريب وجهود وزارة التربية والتعليم لإنجاح التدريب.

وأكدت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة دور اليونسكو فى تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة ودور المعلم باعتباره قلب التحول الرقمى بالمدارس من خلال نشره للمعلومات، حيث أن اليونسكو تعمل من خلال مجتمعات الممارسة، وتزويد المدربين بالمعلومات لنشرها ونقلها للمعلمين لنشر الموارد المختلفة فى جميع الفئات.

وأضافت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، أن الاتحاد الأفريقى أعلن عام ٢٠٢٤ عام التعليم وهو فرصة للتعاون فى قطاع التعليم مع القطاع الخاص مثل شركة هواوي.

