الإحصاء: 1.8 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لفرنسا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

كما أشار الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات الى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022 وتضمنت وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار. وأسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار.و آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار ،ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .

كما اشار الى أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2022 وتضمنت حبوب بقيمة 582مليون دولار.ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية وأجهزة ألية بقيمة 232 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان فرنسا 64.6 مليون نسمة عام 2022. وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة فرنسا طبقا لتقديرات البعثة 388 ألف مصري حتى نهاية 2021.