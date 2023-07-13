تباين ردود فعل طلاب الأقصر حول نهاية امتحانات الثانوية العامة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالأقصر، حول امتحانات اليوم، للشعب الثلاثة، في ختام الامتحانات بشعبتيها الأدبية والعلمية، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادة الأحياء، للشعبة علمي علوم، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

فحول مادة الأحياء، أكد عدد من الطلاب صعوبة الامتحان، والذي كان يستدعي وقتًا إضافيًا للإجابة على أسئلة الامتحان، مشيرين إلى أن الامتحان به "تركات" تستلزم وقت للتفكير في الإجابة.

وأبدى طلاب الشعبة الأدبية، سعادتهم بسهولة الامتحان بمادة الفلسفة، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت مباشرة، وفي متناول الجميع، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وحول امتحان الرياضيات البحتة؛ اختلف الطلاب حول سهولة الامتحان، فبعض الطلاب أكدوا أن السؤال الأول في الامتحان كان صعبًا، فيما أوضح آخرون أن الامتحان كان يتضمن بعض الأسئلة غير المباشرة وفي مستوى الطالب المتميز.

ويشار إلى إنه أدى حوالي 7550 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة الأقصر، بينهم 1351 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و5079 طالبا وطالبة بقسم علمى علوم، و448 طالب فى قسم علمى رياضة.