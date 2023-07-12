الوحدة يعلن تعيين أسطورة الأهلي السابق في الجهاز الإداري

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي انضمام أحد أساطير النادي الأهلي للجهاز الإداري في الفريق، قبل معسكر صربيا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

اقرأ ايضًا..

فيكتور سيموس في الجهاز الإداري لـ الوحدة

كشف المركز الإعلامي في نادي الوحدة عن انضمام النجم البرازيلي فيكتور سيموس مهاجم النادي الأهلي السابق إلى الجهاز الإداري بالفريق، خلال الموسم الجديد 2023-2024.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " البرازيلي سيموس ينضم للكادر الإداري للفرسان".

وتابع في البيان الوحدة يضم سيموس للكادر الإداري لفريق الكرة: "تعاقدات إدارة النادي مع البرازيلي فيكتور سيموس دي اوليفيرا لاعب فلامنجو ويوفنتوس والأهلي السعودي السابق، للانضمام إلى الكادر الإداري للفريق الأول لكرة القدم في موسم 2023\ 2024".

تفاعل الجمهور مع خبر تعيين النجم البرازيلي في هذا المنصب، وأصبح من بين الأكثر تداولًا حيث أشادت بهذا الاختيار، متمنيين له التوفيق في مهمته الجديدة.

تألق فيكتور سيموس بقميص النادي الأهلي السعودي، ولعب مع الراقي لمدة 5 مواسم حتى عام 2014، أصبح خلالها الهداف التاريخي للجداوي له في دوري أبطال آسيا برصيد 14 هدفًا، لكن حطمه عمر السومة مهاجم الفريق الحالي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا