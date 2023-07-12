ندوة ثقافية عن ثورة 23 يوليو بسمالوط

نفذت مراكز الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على، حيث قام مركز شباب ( داقوف ) ، بتنفيذ ندوة تثقيف سياسى ، عن ثورة 23 من يوليو .

وتناولت الندوة التثقيفية الحديث عن ضرورة قيام الثورة ، بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والضباط الأحرار ضد نظام الملك ، وإمتلاك زمام البلاد ، وآثار ثورة 23 يوليو الإيجابية علي الفرد والمجتمع المصري ، وشارك في الندوة التثقيفية 20 من زهرات المركز.

وفي سياق متصل قام مركز شباب (اطسا المحطة ) بإغلاق أبواب الترشح لإختيار مجلس إدارة جديد ، وجارى مراجعة الطلبات من قبل لجنة متخصصة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط.