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الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة ثقافية عن ثورة 23 يوليو بسمالوط

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نفذت مراكز الشباب والرياضة بسمالوط  شمال محافظة المنيا ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على، حيث قام مركز شباب ( داقوف ) ، بتنفيذ ندوة تثقيف سياسى ، عن ثورة 23 من يوليو .

وتناولت الندوة التثقيفية الحديث عن ضرورة قيام الثورة ، بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والضباط الأحرار ضد نظام الملك ، وإمتلاك زمام البلاد ، وآثار ثورة 23 يوليو  الإيجابية علي الفرد والمجتمع  المصري ، وشارك في الندوة  التثقيفية  20 من زهرات المركز.

وفي سياق متصل  قام مركز شباب (اطسا المحطة ) بإغلاق أبواب الترشح لإختيار مجلس إدارة جديد ، وجارى مراجعة الطلبات من قبل لجنة متخصصة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب وإشراف مباشر من  محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط.

الجريدة الورقية