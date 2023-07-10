الثانوية العامة 2023| توزيع درجات أسئلة امتحان الديناميكا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة 2023.

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة، غدا الثلاثاء، الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الديناميكا ضمن الرياضيات التطبيقية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية رياضيات 95 ألفًا و552 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2022-2023.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية) .

مواصفات امتحان الميكانيكا 2023

يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة امتحان الميكانيكا ورقيًا في ألفين و97 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس.

ويجرى امتحان الميكانيكا لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم.

ويحتوي امتحان الميكانيكا في الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة الإبداعية.

ويتضمن امتحان الميكانيكا في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت.

توزيع درجات امتحان الميكانيكا 2023

ويحتوي امتحان الميكانيكا في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتوضع ورقة أسئلة امتحان الميكانيكا في ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وتعد الميكانيكا فرعا من فروع مادة الرياضيات التطبيقية التي يبلغ مجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الإستاتيكا و30 درجة لمادة الميكانيكا للثانوية العامة 2023.

ويشتمل امتحان الميكانيكا على سؤالين مقاليين مخصص لها أربع درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة من دون أية تعقيدات أو تحوير.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتدرج من السهل إلى الصعب، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد الموضوعية.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة وضع الأسئلة المقالية قصيرة مع مراعاة عدد الخطوات في الحل ليتناسب مع المدة الزمنية المخصصة للامتحان.

