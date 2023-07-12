فيديو توضيحي عن اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيديو توضيحي عن اختبارات القدرات للالتحاق ببعض الكليات في تنسيق الجامعات 2023.

جاء ذلك في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.



وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية التي من شأنها مساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفيديو التوضيحي الذي أعده المركز الإعلامي للوزارة يتضمن أسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية التسجيل.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

شاهد الفيديو:

ضوابط اختبارات القدرات 2023

وتشمل ضوابط اختبارات القدرات منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، وأن يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

كما تشمل الضوابط أنه غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، ومنع تصوير الاختبار، وأنه في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه علي الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد

المحددة من قبل مكتب التنسيق.