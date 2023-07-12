الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فيتو روسي يُهدد حياة ملايين السوريين| شاهد

بوتين
بوتين

ملايين السوريين لن يصبح بإمكانهم الحصول على ما يحتجونه من مساعدات ملحة بسبب الفيتو الروسي ، الذي عرقل بدوره تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة تسعة أشهر. 

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جاء قرار الفيتو الروسي، بعد انتهاء مفاعيل آلية تُتيح إيصال المساعدات الحيوية عبر الحدود مع تركيا، وفي بادء الأمر طرح سويسرا والبرازيل مشروع قرارٍ ينص على تمديد الآلية لمدة 12 شهرًا، لكن روسيا رفضت هذه المشروع. 

فيتو روسي يُهدد حياة ملايين السوريين

وطرحت روسيا ، مشروع قرارٍ مضادًا ليمدد الآلية إلى ستة أشهر فقط، ثم اقترحت سويسرا والبرازيل حلا وسطا يسعى إلى تمديد الآلية إلى تسعة اشهر ، فوافق عليه 13 عضوًا في مجلس الأمن، فيما امتنعت الصين عن التصويت واستخدمت روسيا حق الفيتو لوأد هذه المحاولة.

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان:" فيتو روسي يهدد حياة ملايين السوريين". 

 

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