وكيل صحة البحيرة يشهد فعاليات اليوم العلمي بقسم جراحة الوجه بدمنهور

شهد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فعاليات اليوم العلمي السابع الخاص بقسم جراحة الوجه والفكين لمستشفي دمنهور التعليمي، الذى تم تنظيمه بقاعة ميراج بدمنهور، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأستاذ الدكتور أسامه البلكي مدير مستشفى دمنهور التعليمي، وتحت إشراف الدكتورة حنان، وأحمد أبواليزيد رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى دمنهور التعليمي.

وحاضر فيه كوكبة من أطباء الأسنان بالجامعات المصرية، والدكتور حسام البوساطى المدير بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، كما شاركت بالحضور الدكتورة غادة عمارة مدير عام إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالبحيرة.

وتم تنظيم اللقاء بالاشتراك مع الجمعية الإكلينيكيه لطب الأسنان برئاسة الدكتور عبدالهادي ناصف، والزمالة المصرية لجراحة الوجه والفكين برئاسة الدكتور عبدالفتاح صدقة.

وأثمر اللقاء عن محاضرات علمية عدة لكبار المختصين فى مجال جراحة الوجه والفكين، والدكتورأحمد محمد مدرة، والدكتور أشرف عبدالفتاح، والدكتورأحمد عبدالوهاب شعبان، والدكتورعبدالرحمن أباظة، والدكتور أحمد عبدالحميد.

وشارك بالحضور الدكتور أحمد عبدالواحد شعبان، والدكتور إيناس الجندي عميد طب أسنان كفر الشيخ، والدكتورة رباب مبارك عميد طب أسنان المنوفية، والدكتورة شذى حماد أستاذ التقويم بجامعة المنصورة وعميد جامعة حورس سابقا.