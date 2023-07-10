الثانوية العامة 2023| مراجعة ليلة الامتحان في الديناميكا (فيديو)

أتاحة منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في الديناميكا لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023 غدًا الثلاثاء، امتحان الدور الأول في مادة الديناميكا ورقيًا في ألفين و97 لجنة امتحانية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألف طالب وطالبة، وعدد طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية رياضيات 95 ألفًا و552 طالبا وطالبة.



شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الديناميكا:

مواصفات امتحان الديناميكا 2023:

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية رياضيات امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال كتيبات المفاهيم.

ويتضمن امتحان الديناميكا للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

ويحتوي امتحان الديناميكا في الثانوية العامة على 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة، و30 في المائة للأسئلة المستويات العليا وحل المشكلات.

ويضم امتحان الديناميكا في الثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتتضمن ورقة أسئلة امتحان الديناميكا على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية.

توجيهات وضع امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحان الديناميكا فى الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب.

وشدد وزير التربية والتعليم على ألا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة ضمن خيارات الأسئلة الموضوعية.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة عدد الخطوات حل الأسئلة المقالية عد وضع امتحان علم النفس للثانوية العامة، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان.

وتعهد وزير التربية والتعليم بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة من دون أي تحوير أو تعقيدات، وأن تكون من داخل المنهج.







