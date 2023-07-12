الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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روبوت ممرض لنقل المرضى ومساعدة كبار السن| فيديو

روبوت
روبوت

وجهت شركات التكنولوجيا في الصين، جهودها للتعامل مع أزمة الشيخوخة السكانية ، عبر تصميم روبوت ممرض " شبيه بالبشر" لنقل المرضى ومساعدة كبار السن. 

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وصمم الروبوت ، لسد فجوة العرض والطلب ، فالكثير من كبار السن يقابلهم نقص في مقدمي خدمات الرعاية والتمريض. 

 

ويتمكن الروبوت المعاون ، نقل المرضى من السرير إلى الكراسي المتحركة ومساعدتهم على التقاط الأشياء حتى إرجاء جلسات العلاج، ما تزال الروبوتات الطبية الجديدة في مرحلة البحث والتطوير ، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

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