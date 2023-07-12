روبوت ممرض لنقل المرضى ومساعدة كبار السن| فيديو

وجهت شركات التكنولوجيا في الصين، جهودها للتعامل مع أزمة الشيخوخة السكانية ، عبر تصميم روبوت ممرض " شبيه بالبشر" لنقل المرضى ومساعدة كبار السن.

وصمم الروبوت ، لسد فجوة العرض والطلب ، فالكثير من كبار السن يقابلهم نقص في مقدمي خدمات الرعاية والتمريض.

ويتمكن الروبوت المعاون ، نقل المرضى من السرير إلى الكراسي المتحركة ومساعدتهم على التقاط الأشياء حتى إرجاء جلسات العلاج، ما تزال الروبوتات الطبية الجديدة في مرحلة البحث والتطوير ، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..