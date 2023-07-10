تستعد الجامعات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وينطلق تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد بعد 48 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

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ويستمر لمدة من أسبوع لـ10أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، ومعها أداء اختبارات القدرات، وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

ومن المقرر إجراء اختبارات القدرات 2023 لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات2023، وهي "التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب -تربية فنية، وتربية موسيقية- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب- تربية فنية، وتربية موسيقية- الفنون الجميلة فنون وعمارة"، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، على أساس ذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وتم إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها "أجنبية وعربية" والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات "الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم".

رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تم زيادة رسوم اختبارات القدرات لجميع كليات التي يشترط القبول خوض اختبارات القدرات، حيث جاءت قيمة الزيادة هذا العام 150 جنيها، لتصل إلى 600 جنيه، بعد أن كانت 450 جنيها خلال الأعوام الماضية

وهناك جزء من الرسوم سيتم توجيهه إلى صندوق رعاية المبتكرين بأكاديمية البحث العلمي وهو 100 جنيه، بينما باقي المبلغ تحصل عليه الكلية والمجلس الأعلى للجامعات.

ومن التعليمات الواجب اتباعها في اختبارات القدرات ما يلي:

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أية فيروسات، ممنوع الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وكذلك، غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، وممنوع تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات، من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية، والتزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.