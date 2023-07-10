مساعد وزير الصحة يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بقنا

تفقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي وفريق المتابعة بالوزارة، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المستشفيات المختلفة بالمحافظة سواء العامة، المركزية، النوعية، التأمين الصحي، وكذا المستشفيات الخاصة بقنا.

جاء ذلك برفقة فى الزيارة الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس أن الجولة تهدف إلي الوقوف علي سير العمل بتلك المنافذ وإلتزام تلك المستشفيات بتعليمات الوزارة في تطبيق أوجة الرعاية الصحية اللازمة للمترددين عليها من المواطنين.

كما استمرت جولة الفريق الوزاري في تفقد عدد من الوحدات الصحية بمراكز المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الوقائية بها من التطعيمات واللقاحات الدورية وخدمات تنظيم الأسرة المختلفة بها.

وكذلك متابعة سير العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة كمبادرة 100 يوم صحة، الكشف عن سرطان الثدي ، الأنيميا والتقذم ، الأمراض المزمنة ، الأم والجنين.

واطمئن الفريق علي سير العمل بتلك المبادرات وحصول المواطنين علي الخدمات المجانية المقدمة لهم من خلال تلك المبادرات.

وعقب المرور علي منافذ الخدمة إجتمع الفريق الوزاري بجميع مديري المستشفيات والإدارات الصحية والإدارات الفنية لمناقشة نتائج المرور علي منافذ الخدمة الطبية، وذلك بهدف الوقوف علي التحديات المختلفة ووضع خطط الإصلاح وتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات بما يتوائم وجودة الخدمة الطبية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين من أبناء المحافظة.