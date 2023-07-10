عاجل
قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو متلازمة “جيلان باريه" المرض القاتل يجتاح العالم الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تشكيل لجنة تضم رؤساء القطاعات لدراسة احتياجات الأدوية والمستلزمات

وزير الصحة
وزير الصحة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، وكذلك الاطلاع على مؤشرات العمل ضمن الحملة القومية "100 يوم صحة"، فضلًا عن متابعة معدلات الإنجاز الخاصة بتطبيق خطة التأمين الطبي لصيف 2023.

وقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان، والفرق الطبية من العاملين على حملة (100 يوم صحة)، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع خدمة طبية ودوائية للمواطنين، بكافة أعمارهم، على مستوى أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مجهوداتهم في تحقيق المستهدف بخطة التأمين الطبي خلال فترات عيد الأضحى 2023، مؤكدًا أهمية التنسيق بين جميع قطاعات الرعاية الصحية.

بدأ الوزير، اجتماعه، ببحث المستجدات الخاصة بحملة "100 يوم صحة"، على مستوى محافظات الجمهورية، بإجمالي خدمات طبية بلغت 5 مليون و733 خدمة، خلال 15 يوم عمل للحملة، مشددًا على ضرورة مدّ القوافل الطبية والعيادات المنتقلة الخاصة بالحملة، بكافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة باستمرار لضمان استدامة الحملة وتحقيق المستهدف منها، كما شدد أيضًا على ضرورة وضع آلية للمتابعة الدورية للمنتفعين من الحملة، والحصول على خدمات طبية متقدمة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالمحافظات، للإطمئنان على حالتهم الصحية، والحفاظ على الحالة الصحية للجميع.

وخلال الاجتماع حرص الوزير، الاطمئنان على البعثة الطبية بالأراضي المقدسة – في اتصال مع مسئولي البعثة الطبية عبر "الفيديو كونفرانس"- بعرض تقرير مفصل لأعمال البعثة الطبية لموسم الحج، موجهًا الشكر إلى كافة الفرق الطبية القائمة على خدمة ورعاية الحجاج المصريين صحيًا، مشيدًا بانتظام العمل بالبعثة الطبية هذا العام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه قيادات ورؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، موجهًا بوضع خطة عاجلة للبدء في ميكنة وحوكمة العمل داخل المخازن الطبية، وذلك بهدف ضبط وإحكام الرقابة على المخزون الصحي، كما وجه بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا أيضًا بتشكيل لجنة داخلية تضم رؤوساء القطاعات بالوزارة والجهات المنوطة، لدراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات والأدوية، وإعداد تقرير بالنواقص، والعمل على إتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتابع، أن الوزير، اطمأن على مدى انتظام سير خطة العمل للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدراية الجديدة، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير عن 30 يوم عمل بالعاصمة، للوقوف على التحديات التي قد تواجه المنتقلين والعمل على حلها سريعًا، كما بحث الوزير، معدلات الإنجاز بالخطة الموضوعة لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، مؤكدًا أن هذه المنظومة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، بالإضافة إلى متابعة آلية ومنظومة العمل ومدى التطوير والميكنة للمنشآت الطبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 251 وحدة صحية أولية.
 

مواد متعلقة

"مكافحة العدوى" تنقذ الأرواح وتحمي المنشآت الصحية من الأمراض المعدية

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل الأمين العام للمستشفيات الجامعية لمناقشة تأهيلها

تخصيص شباك واستراحة لذوي الإعاقة بفرع توثيق نادي الرواد بالعاشر من رمضان

وزير الصحة يتابع نسب تردد المواطنين على حملة "100 يوم صحة" 

تقييم سياسات التمييز الإيجابي لصالح المرأة العربية لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية

التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

القومي للطفولة ومجلس القبائل والعائلات المصرية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

لقاء جماهيري لفرع الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس
الجريدة الورقية