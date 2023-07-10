انعقاد امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023 غدًا

يُعقد امتحان الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية، غدًا الثلاثاء، لطلاب الشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين الورقة الثانية من امتحان التاريخ.

تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات، وسط تأمينات مشددة.

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية للعام الدراسي 2022-2023 رياضيات 95 ألفًا و552 طالبًا وطالبة.

مواصفات امتحان الديناميكا في الثانوية العامة 2023:

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبة العلمية رياضيات امتحان الديناميكا بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد.

يحتوي امتحان الديناميكا في الثانوية العامة 2023 على 30 في المائة أسئلة سهلة و40 في المائة أسئلة عمليات متوسطة تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع والعمليات العليا.

يتضمن امتحان الديناميكا في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة لا تزيد عن 15 في المائة من نسبة الدرجات، ونحو 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد.

يجيب طلاب الثانوية العامة 2023 عن الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد في امتحان الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات في نماذج البابل شيت.

بينما يجيب طلاب الثانوية العامة 2023 عن الأسئلة المقالية في ورقة خاصة بها يتم تدبيسها مع ورقة البابل شيت.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023:

وجَّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة في اللجان.

نبّه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وجَّه وزير التربية والتعليم المراقبين على امتحانات الثانوية العامة بتوزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات في المادة المقررة.

وجَّه وزير التربية والتعليم أيضًا بتسليم طلاب الثانوية العامة أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بـ10 دقائق، وأوراق الأسئلة في الموعد المحدد الساعة التاسعة صباحًا.