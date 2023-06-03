تعرف على إنجازات معاهد الرعاية الفنية للتمريض بالتأمين الصحي الشامل

طفرة عظيمة شهدتها معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل تشمل 8 معاهد موزعة على المحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، وذلك على المستويين النظري والعملي، حيث تضم المعاهد بين صفوفها 1450 طالب وطالبة في السنوات الدراسية الخمس

وتشمل الثمانية معاهد التابعة لهيئة الرعاية الصحية، 3 معاهد بمحافظة بورسعيد وهم « المبرة، السلام، بورفؤاد»، إضافة إلى 4 معاهد بمحافظة الأقصر وهم معاهد «الكرنك، الدولي، حورس، إيزيس»، ومعهد رعاية الفني للتمريض بفايد بمحافظة الإسماعيلية

فيما تم وضع نموذج نمطي استرشادي لكافة التجهيزات والإمكانات بما يتماشى مع المواصفات العالمية لتضاهي معاهد رعاية الفنية للتمريض في تجهيزاتها وإمكاناتها المستويات الدولية ولعل من أبرز إنجازات معاهد رعاية الفنية للتمريض إشراك الطلاب بكافة الأنشطة الطلابية وتعزيز دورهم على مدار العام الدراسي في العملية التعليمية، من خلال المشاركة بمختلف الأنشطة التعليمية والتربوية، وهو ما تبنته الهيئة لتساعد فى تخريج دفعات متميزة فى الخدمة التمريضية وعلى أعلى مستوى من المعرفة العلمية والثقافية.

ولن تقتصر المعاهد على المحافظات الثلاث فحسب بل ستمتد لتشمل كافة محافظات الجمهورية بالتزامن مع التطبيق المرحلي للتأمين الصحي الشامل والخطة الزمنية الموضوعة من قبل الحكومة المصرية