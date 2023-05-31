التعليم تحدد مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام حيث ستكون متدرجة من السهل إلى الأصعب فى النماذج الامتحانية الأربعة، مضيفة أنه لا يبدأ نموذج بأسئلة صعبة وآخر بأسئلة سهلة، ولكن ستكون جميعها مستوى واحد، خاصةً أن الامتحانات موحدة ولكنها مختلفة فى ترتيب الأسئلة.

مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة

وحددت الوزارة مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

جدول الامتحانات

وأشارت أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

إجازة عيد الاضحى المبارك

كما سيحصل الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.