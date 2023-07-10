تقييم شامل لامتحان علم النفس في الثانوية العامة 2023

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، تقييمًا شاملًا لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023.

وأوضح الخبير التربوي أن بعض طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور والمعلمين يرون مشكلات في امتحان علم النفس والاجتماع.

ونبه الخبير التربوي بأن امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023 لم يحتاج سوى طالب مذاكرة جيدًا فحسب.

تقييم امتحان علم النفس 2023

ورأى الخبير التربوي أن ليست كل الأسئلة في امتحان علم النفس والاجتماع كانت صعبة بل كانت هناك الكثير من الأسئلة المباشرة.

واعترف الخبير التربوي بوجود مشكلة خلط بين أسئلة علم النفس مع علم الاجتماع - رغم أنها قد لا تكون جوهرية- وهذا لم يكن موجودا في النماذج الاسترشادية إذ كانت أسئلة علم النفس اولا ثم أسئلة علم الاجتماع ثانيا.

وقال الخبير التربوي أنه طالب وزير التربية بوضع عنوان فرعي قبل أسئلة كل مادة أولا امتحان علم النفس، وثانيا امتحان علم الاجتماع إلا أن ذلك لم يحدث مطلقا وجاءت أسئلة الامتحان متلخبطة رغم تشابه بعض الموضوعات بين المادتين.

ولفت الخبير التربوي إلى أن الكثير من الأسئلة تضمنت بدائل خاطئة بشكل واضح مما مكنّ الطالب من استبعاد هذه البدائل الخاطئة وبالتالي التركيز على البدائل الصحيحة التي قد تكون حلا للسؤال، غالبا ما حدث الخلط بين بديلين فقط، وهما البديلين الصحيحين للاختيار بينهما، بينما في الأعوام السابقة كان الخلط بين الأربعة بدائل لأن كلها صحيحة.

ونوه الخبير التربوي بخلو أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023 من الأخطاء العلمية، بينما كانت هناك أخطاء علمية في العامين السابقين.

وأضاف الخبير التربوي أن أسئلة امتحان علم النفس خلت من استخدام الألفاظ الصعبة وأبيات الشعر المعقدة التي لم يكن يفهمها الطالب، بينما تضمنت امتحانات العامين السابقين ألفاظ صعبة على الطالب أول مرة يراها.

وأشار الخبير التربوي أن الأسئلة تضمنت ألفاظًا تدل علي الإجابة الصحيحة، مثل كلمة التفاعل في رأس السؤال، وهو لفظ مرتبط بكلمة الاجتماعي أو لفظ العصبية، وهو مرتبط بالنواحي الانفعالية.

وتابع الخبير التربوي أنه لا يمكن أن تأتي أسئلة اختيار من متعدد واضحة للطالب بل إن الاختيارات تسمى في التقويم التربوي بالمشتتات؛ لأنها تشتت الطالب الضعيف عن الإجابة الصح، وبالتالي البديل هو الأسئلة المقالية.

وقال الخبير التربوي: "ماذا سيحدث لو جاءت الاختيارات كلها واضحة للطلاب جميعا؟ سيحل جميع الطلاب الامتحان بشكل صحيح، وهذا خطأ في وضع السؤال ) سيسهل الإجابة الصحيحة على الأسئلة المسربة".

وألمح الخبير التربوي بأن الاتيان بأسئلة جديدة في الامتحان لا يعني خطأ تلك الأسئلة لكن لكون الطالب تدرب على الأسئلة المألوفة فقط دون فهم الأفكار، ويرغم أن امتحانات العامين السابقين في علم النفس كانت أصعب فقد حصل الكثير من الطلاب على الدرجات النهائية.