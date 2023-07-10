ندوة عن الأضرار الصحية الناتجة عن زواج القاصرات بالغردقة

تابعت وحده السكان المركزيه بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتوره فاطمه الزهراء جيل تحت رعايه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وكمال سليمان سكرتير مساعد محافظة البحر الأحمر وتحت إشراف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة.

فعاليات عقد وحدة السكان بمدينة الغردقة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر اليوم بالمستشفى العام بالغردقة ندوة عن الأضرار الصحية الناتجة عن زواج الفتيات القاصرات والمشاكل التي يعانوا منها بسب ذلك الزواج.



كما تناولت الندوة المبادرات الرئيسية حملة ١٠٠ يوم صحة والخدمات العامة التي تقدمها الحملة كخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( السكري، ارتفاع ضغط الدم ، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان ، خدمات دعم صحة المرأة وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينكيا ، التوعية بالصحة الانجابية،وخدمات تنظيم الأسرة )، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية( سرطان القولون،والرئة، وعنق الرحم ، البروستاتا) .

حاضر في الندوة الدكتورة كرستين ايليا ناشد مسئول اعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالتنسيق مع الدكتورة مروى حمدي مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر و بحضور نورا عطية منسق وحدة السكان والعلاقات العامة بالغردقة

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه للوحده المركزيه للسكان بالوزارة بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المستهدفة بالقضية السكانية.

الندوة

الندوة