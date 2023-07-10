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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خدمات إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية وخطوات الحصول عليها

موقع وزارة الداخلية
موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها الإلكتروني، تقديم الكثير من الخدمات التي يبحث عنها الكثيرون، مما يوفر الوقت والمجهود في المصالح الحكومية، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ويبحث بعض المواطنين عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية، حيث تحرص الوزارة على تطوير خدماتها الجماهيرية لتقديم التيسيرات لراحة المواطنين. 

خدمات تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا

1- استخراج بطاقة الرقم القومي

2- استخراج شهادة ميلاد

3- استخراج شهادة وفاة

4- استخراج وثيقة زواج

5- استخراج وثيقة طلاق

6- استخراج قيد فردي

7- استخراج قيد عائلي

8- رخص القيادة 

9- تجديد تراخيص السيارات 

10- سداد رسوم الملصق الإلكتروني

11- سداد المخالفات المرورية 

12- شهادة تحركات 

13- جواز السفر

خطوات الحصول على خدمات وزارة الداخلية إلكترونيًا

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية 

2- القيام بتسجيل الدخول على الموقع

3- الضغط على أيقونة "دليل الخدمات" الموجودة في الشريط العلوي بالموقع 

4- الضغط على أيقونة الخدمة التي تبحث عنها

5- إدخال بعض البيانات الخاصة بك 

6- سداد رسوم الخدمة وتحديد مكان استلام الوثيقة

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