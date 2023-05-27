غدًا.. إعلان نتائج النقل بالمرحلة الثانوية بالإسماعيلية

أكد الدكتورمحمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه اعطي تعليمات مشددة لجميع مدارس المرحله الثانوية بمحافظه الاسماعيليه اعلان نتائج الصفوف (الأول - الثاني ) الثانوي غدا الأحد بالمدارس بدء من الساعه الحادية عشر صباحا

يأتي في إطار تعليمات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وتابع وكيل الوزارة، أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهوله بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر