يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة موعد ورسوم اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عن الموعد المحدد للاختبارات يأتي وافق المجلس الأعلى للجامعات على إجراء اختبارات القدرات للكليات كافة التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

ويأتي تساؤلات الطلاب مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي تنتهي خلال الأيام القادمة، حيث أنه أنه سيتم عقد القدرات لقبول طلاب الثانوية العامة فى الكليات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، عقب الانتهاء من عقد امتحانات الثانوية العامة.

وتستعد الجامعات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، حيث يبدأ الطلاب التقديم عبر الموقع الإلكتروني، ووفقًا لمصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات تم زيادة رسوم اختبارات القدرات حيث جاءت قيمة الزيادة هذا العام 150 جنيهًا، لتصل إلى 600 جنيه، بعد أن كانت 450 جنيهًا.

اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

وتجدر الإشارة إلى أنه وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة في اللجان، فضلًا عن مراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكشف وزير التربية والتعليم، عن تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، كما نبه وزير التربية والتعليم المراقبين على امتحانات الثانوية العامة بتوزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.