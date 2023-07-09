طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا الثلاثاء

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول) يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية) .



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية رياضيات 95 ألفًا و552 طالبا وطالبة الذين أدوا الامتحان اليوم فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبة العلمية رياضيات امتحان الديناميكا بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة عمليات تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع والعمليات العليا.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة لا تزيد عن 15 في المائة من نسبة الدرجات، ونحو 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد.

ويجيب طلاب الثانوية العامة 2023 عن الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد في نماذج البابل شيت، بينما يجيبون عن الأسئلة المقالية في ورقة خاصة بها يتم تدبيسها مع ورقة البابل شيت.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة في اللجان.

كما وجه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة.

ونبه وزير التربية والتعليم المراقبين على امتحانات الثانوية العامة بتوزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه.