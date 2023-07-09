طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون من صعوبة إمتحان علم النفس

تباينت آراء طلاب مرحلة الثانوية العامة بين صعوبة إمتحان علم النفس والإجتماع وسهولة امتحان مادتي التفاضل والتكامل و الجيولوجيا الذي عقد صباح اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

أدى طلاب مرحلة الثانوية العامة اليوم الإمتحان فى مواد التفاضل والتكامل لشعبة العلمى رياضة والجيولوجيا لشعبة علمي العلوم وعلم النفس والإجتماع لشعبة الأدبى فى إمتحانات نهاية العام 2022-2023 والتي تستمر حتى 12 يوليو 2023.

وقالت الطالبة أمل طه محمد شعبة علمى علوم إن الامتحان الجيولوجيا كان سهلا وأن أسئلة الإمتحان كانت فى مستوى الطالب المتوسط .

ويرى الطالب محمد السمطي شعبة علمى رياضة إن إمتحان التفاضل والتكامل كان طويلا والوقت غير كاف ولا يتناسب مع طول الإمتحان منوها أن أغلب أسئلة الإمتحان كانت فى حدود المعقول.

وفى نفس السياق قال الطالب عمر الديسطى شعبة علمى علوم إن إمتحان الجيولوجيا كان فى مستوى الطالب المتوسط .

وقال الطالب محمود الزهيرى شعبة الادبى ان إمتحان علم النفس كان صعبًا جدًّا، وفي مستوى طالب في كلية الآداب مضيفةً أن هناك أسئلة مقالية كانت غاية في الصعوبة.

وتحدثت الطالبة يسرا محمود شعبة الادبى وأكدت صعوبة إمتحان علم النفس وأنه جاء من خارج المنهج.

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).



وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).