الرعاية الصحية تشارك في مبادرة "100 يوم صحة" بمستشفيات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن المشاركة في مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر"، بالمجان خلال 100 يوم، للاطمئنان على الصحة العامة للمواطنين

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن خدمات مبادرة "100 يوم صحة" ستعمل في 117 مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء

وأضاف السبكي، أن المبادرة يشارك بها مجموعة من أمهر الفرق الطبية والمدربة على أعلى مستوى بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ويشمل عددهم أكثر من 400 طبيب وصيدلي وممرض ومدخلي بيانات، وذلك لتقديم خدمات الكشف والتحاليل والأشعة والعلاج في مختلف التخصصات الطبية "الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، الأنف والأذن، أمراض النساء، الجلدية

وتابع السبكي: أن المبادرة تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المتكاملة المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، خلال فترة 100 يوم، حتى 1 أكتوبر المقبل.

وأكد السبكي، تسخير كافة إمكانات هيئة الرعاية الصحية للمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، وتقديم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة لمبادرة 100 مليون صحة بأعلى جودة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع أهداف الدولة في الإرتقاء بالخدمات الصحية والصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي في كافة محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة، إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" تستهدف 104 مليون مصري في 27 محافظة، منها 4 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سالِفة الذكر، وتقدم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية.