عاجل
حقيقة غلق جميع شواطيء الإسكندرية ضرب الأطفال كارثة كبرى.. خبير نفسي يكشف أضراره
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التعليم تكشف مفاجأة حول نسبة النجاح في الكيمياء.. فيديو

طلاب يؤدون الامتحانات
طلاب يؤدون الامتحانات

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن العقوبات المحددة على الطلاب الذين يسربون أو يقومون بتصوير ورقة الأسئلة من داخل اللجان أثناء أداء امتحان الثانوية العامة. 

وقال إن تسريب الامتحانات الثانوية العامة يبدأ من تصوير الطالب من داخل اللجان وإرسالها للجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تنتشر مثل النار في الهشيم. 

txt

رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

txt

الإسكندرية: فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة الصرف

ولفت إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لأي طالب يقوم بالغش بكافة أساليبه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على رصد أي امتحانات مسربة والرد عليها ببيان رسمي، لعدم حدوث أي بلبلة.

 وأوضح زلطة، أن الطالب حال ضبطه في اللجنة ومعه هاتف محمول مغلق يحرم من المادة التي يمتحنها، وفي حالة تم ضبط الطالب بهاتف محمول غير مغلق يحرم من الامتحانات لمدة عامين.

نسبة النجاح في الكيمياء

ونوه إلى أن أكثر مادة تلقت الوزارة فيها الشكاوي من قبل الطلاب كانت مادة الكيمياء، لافتًا إلى أن مؤشرات الأولية لنتائج امتحان الكيمياء جيدة، وهناك أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة حصلوا على 95% في الكيمياء. 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وجود أكثر من فرصة لطلاب الثانوية العامة، من أجل الحصول على أفضل مجموع، وهناك العديد من المقترحات المقدمة لطلاب الثانوية مثل تحسين المجموع

وأكد أن هناك اقتراح يتم العمل عليه، إذا كان الطالب يتمتع بقدرات عالية، يمكن له دراسة المرحلة الثانوية على عامين دراسين فقط بل من 3 سنوات، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.

 

مواد متعلقة

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. 6 تعليمات واجب اتباعها

انعقاد امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023 غدًا

اختبارات القدرات في الثانوية العامة.. الأوراق المطلوبة

رسوم اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2023| توزيع درجات أسئلة امتحان الديناميكا

ملاحظات خبير تربوي على امتحانات الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا الثلاثاء

الجريدة الورقية