كلب يعقر 10 أشخاص في الجيزة

عقر كلب 10 أشخاص في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بتعرض عددا من الأشخاص لعقر كلب دائرة قسم شرطة الجيزة.

بإجراء التحريات تبين أن كلب عقر 10 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى سياق اخر فقد باشرت نيابة الساحل اليوم السبت، التحقيق حول مقتل عامل على يد حداد طعنا بالسكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان السبب الرئيسي وراء وفاته، وإعداد تقرير بذلك.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (حداد - مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى") بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم ، قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجى وقيام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه على النحو المشار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.