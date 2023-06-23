ضوابط سداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى بالمدارس

حددت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ضوابط سداد المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى في المدارس عن العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال خطاب دوري عممه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم على جميع مديري المديريات التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتحقيق انضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط الوزارة.

ووافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (141) بتاريخ 8 سبتمبر 2022 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2022-2023 بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بسداد المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الدراسية الأولى مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

ضوابط سداد المصروفات الدراسية

١. استمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند (1) وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه العام والفني من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

٢. تحدّث بيانات ملفات طلاب المستوى الثاني من رياض الأطفال عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات التحديث.

٣. يطلب من ولي أمر طلاب الصف الأول الإعدادي، تحديث بيانات الطالب من: الصور الشخصية، ومحل الإقامة، وغيره، ويرفق به إيصال سداد المصروفات الدراسية.

٤. تسدد المصروفات الدراسية على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

٥. يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية ضمن مسوغات قبول الملف لطلاب الصفوف الأولى في المدارس.

المصروفات الدراسية للصفوف الأولى

تبلغ المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول رياض أطفال 305 جنيهات.

كما تبلغ قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول الابتدائى 305 جنيهات.

وتقدر قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.

وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول ثانوى عام 520 جنيهًا، و2220 جنيهًا لطلاب الصف الأول ثانوى عام خدمات.

وتقدر قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لطلاب الصف الأول ثانوى فنى 220 جنيهًا، و2020 جنيهًا للخدمات.