طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا الأحد

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، امتحانات الدور الأول في مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضة من الثانوية العامة مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) غدًا الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

يبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات نحو 783 ألف طالب وطالبة بشعبتيها الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا على ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

تنبيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

نبه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة توزيع أوراق الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية وقت امتحانات الثانوية العامة، وعدم التأخير في ذلك.

وشدد وزير التربية والتعليم إلى عدم التساهل في مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة ودخولهم في الوقت المحدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال فترة انعقاد اللجان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالي، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا.

