الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

بحث توفير منح جامعية لخريجي مدارس المتفوقين STEM

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن بحث توفير منح لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

تعديل شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

خطة التعليم للتوسع في مدارس المتفوقين STEM

وناقش وزير التربية والتعليم شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة في العام الدراسي المقبل 2023/ 2024. 

ونوه وزير التربية والتعليم بحرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتلقي طلابها خدمات تعليمية وإقامة متميزة، والتوسع في أعدادها على مستوى الجمهورية. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن عدد هذه المدارس يبلغ حتى الآن 19 مدرسة بمختلف المحافظات.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين 

وقررت وزارة التربية والتعليم تعديل شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM لإتاحة فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور

وأكد وزير التربية والتعليم أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقب. 

وسمحت وزارة التربية والتعليم بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل 98 في المائة فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم). 

كما سمحت بالتقجم لمدارس المتفوقين للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل 95 في المائة فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي: (اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم).

وقال وزير التربية والتعليم إنه حرصًا على تطوير آليات نظام القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وتحقيقًا للعدالة والشفافية، فقد تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تكلفة الخدمات التعليمية والإقامة لطالب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM التي تتحملها الوزارة كبيرة، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد تقديم دراسة حالة لأولياء أمورهم.

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