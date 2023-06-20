وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالصالحية

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في الصالحية الجديدة في إطار زيارته لمحافظة الشرقية.

ورافق وزير التربية والتعليم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال تفقد لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويبلغ عدد الطلاب بها ٣٦٢ طالب وطالبة، منهم٧٢ طالب وطالبة بالقسم الأدبي و١١٧ طالب وطالبة بالقسم العلمى علوم، و٢٧ طالب وطالبة بالقسم العلمى رياضة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واطمأن وزير التربية والتعليم خلال تفقده لجنة لطالبات الثانوية العامة بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا أن المراقب هو القائد داخل اللجنة، وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة بطريقة صحيحة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

إجابة تساؤلات طالبات الثانوية العامة

وردا على استفسار إحدى الطالبات حول الاجابة في كراسة الأسئلة، أكد وزير التربية والتعليم أن أي إجابة في كراسة الأسئلة لن يعتد بها، مشددا على أهمية تركيز الطلاب على الحل الحل فقط في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وردًا على استفسار آخر لإحدى الطالبات حول كيفية تلافى حدوث خطأ فى تظليل الإجابة فى البابل شيت، أكد الوزير على أن نظام التصحيح لورقة إجابة البابل شيت إلكتروني، مشيرًا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا ، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها، قائلا: "ثقوا فى نظام التصحيح ونحن نحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا في التصحيح".

امتحانات الثانوية العامة

وأثنى وزير التربية والتعليم على هدوء وانضباط اللجان في المحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية مواصلة اجراءات استخدام العصا الإلكترونية عن بعد داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب حرصا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه وزير التربية والتعليم باستخدام العصا الالكترونية في حضوره للتفتيش على الطالبات عن بعد داخل اللجنة للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان الطلاب بالمدرسة للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.



وفي إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ أيضا لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسي بالصالحية القديمة، والتى تضم عدد ٣٥١ طالبة، منهم ١١٢ طالبة بالقسم الأدبي، و٢١٤ طالبة بالقسم علمى علوم و٢٥ طالبة بالقسم علمى رياضة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص الوزير خلال الزيارة على الاطمئنان على اجراءات سير الامتحانات باللجان داخل المدرسة واستخدام العصا الإلكترونية في اجراءات التفتيش، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، مشيرا إلى أن حيازة أى طالب للهاتف المحمول داخل اللجنة يعرضه لاجراءات قانونية تصل لحرمانه من الامتحانات لمدة عامين.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.