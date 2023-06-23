مؤشرات بارتفاع نسب النجاح في اللغة العربية للثانوية العامة 2023

كشفت المؤشرات الأولية لتصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 عن ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي.

وتوقعت مصادر في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية للثانوية العامة عن العام الماضي، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تثبت ذلك.

وبدأ مركز التقدير الرئيسي الإلكتروني في تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 الأسئلة الموضوعية والمقالية وفقا لنموذج الإجابة الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النموذج الرسمي لإجابة الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم النموذج الرسمي لإجابة الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية إلى المصححين، للاعتماد عليه في تقييم درجات الطالب عن كل جزئية في الإجابة.

وشمل نموذج إجابة الأسئلة المقالية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 توزيع الدرجات على كل جزئية في الإجابة ليسترشد بها المعلم خلال التصحيح الإلكتروني.

تصحيح امتحان اللغة العربية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة سيكون بشكل إلكتروني وليس ورقي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأسئلة المقالية سيتم تقديرها من قبل معلمين اثنين بشكل إلكتروني من خلال صورة الورقة على الكمبيوتر لضمان دقة التقدير.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه في حالة اختلاف تقدير المعلمين عن نصف درجة يتم إرسال الأسئلة لمعلم ثالث حفاظا على حق الطالب.

أداء امتحان اللغة العربية 2023

أدى طلاب الثانوية العامة، يو الأحد الماضي، امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذي أدوا امتحان اللغة العربية نحو 783 ألف طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية بجميع المحافظات.

وتعد اللغة العربية مادة أساسية مضافة لمجموع شهادة الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة.

وبلغت عدد أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 55 سؤالا، من بينها: أربعة أسئلة مقالية بـ 10 درجات، و51 سؤالا موضوعيا بمجموع 70 درجة.

