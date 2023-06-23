ختام البرنامج التدريبي على سياسات مكافحة العدوى لأطباء الدقهلية

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي على سياسات مكافحة العدوى، والسياسات التخصصية لأقسام المعامل بالمستشفيات التابعة لصحة الدقهلية.

استمرت الدورة على مدار 3 ايام بمشاركة نحو 32 طبيبا بشريا وقد حاضر بها الدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية والدكتورة سهام السيد والدكتورة مروة عادل.

تدريب الأطباء البشريين على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى

وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية أن البرنامج استهدف تدريب الأطباء البشريين على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بالمعامل، وعلى ضرورة الالتزام بتطبيق احتياطات ومعايير مكافحة العدوى للحد من انتقالها للمترددين على المنشآت الصحية جنبا إلى جنب مقدمي الخدمة الصحية

ولفت حمدى إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين محتوى جودة الخدمات والحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية.