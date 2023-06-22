كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة مد امتحانات الثانوية العامة 2023 ربع ساعة في المواد المقبلة.

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تداول بشأن مد فترة امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا تعديل في الفترة الزمنية المخصصة للامتحان في كل مادة دراسية، وأن الموعد كما هو المقرر في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

وناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة خلال تلك الفترة الحاسمة.

مراعاة فترة امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تراعي الفترة المخصصة لكل مادة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن لجنة مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتأكد من أن عدد الأسئلة في كل امتحان وفترة إجابتها تتناسب مع المدة الزمنية المخصصة لأدائه، ومراجعته.

ونبه وزير التربية والتعليم بالالتزام بالدقة في موعد توزيع أوراق الأسئلة والإجابة، وضرورة توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية وقت امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونبه وزير التربية والتعليم بعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة ودخولهم فى الوقت المحدد حتى لا يضيع عليهم الوقت.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال اداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال فترة انعقاد اللجان.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتأكد من جمع أوراق الإجابة البابل شيت والمقالى، وعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، امتحانات الدور الأول في مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ويمتحن طلاب الشُعبة العلمية العلوم والرياضة من الثانوية العامة مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات نحو 783 ألف طالب وطالبة بشعبتيها الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

