طلاب الثانوية العامة المكفوفون يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

أدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين صباح اليوم الأربعاء امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية).

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين الذين أدوا امتحان اللغة الإنجليزية 255 طالبًا وطالبة.

متابعة امتحانات الثانوية العامة مكفوفين

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

كما قام فريق العمل بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة المركزية بمتابعة سير الامتحان في جميع المحافظات.

وأدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين يوم أمس الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023، الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة بشكل دقيق في امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، والتفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان.



ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.