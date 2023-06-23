عاجل
وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية في المحافظات
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان الكيمياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

حقيقة مد امتحانات الثانوية العامة 2023 ربع ساعة

تفاصيل رابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية يوم الأحد المقبل، امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا. 

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية. 

درجات امتحان الكيمياء 2023 

تعد الكيمياء مادة أساسية تضاف إلى المجموع النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة التي تؤهل للالتحاق بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. 

ويبلغ المجموع الكلي لمادة الكيمياء 60 درجة، على أن يكون النجاح من 30 درجة كنهاية صغرى. 

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها أربع درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا. 

مواصفات امتحان الكيمياء 2023 

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "open book" من خلال تسلم كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويعيدون تسليمها في نهاية الامتحان. 

وتشتمل كتيبات المفاهيم على ملخص المنهج الدراسي لمادة الكيمياء ليستعين به طلاب الثانوية العامة في حل أسئلة الامتحان بدلا من الكتاب المدرسي. 

ويحتوي امتحان الكيمياء للثانوية العامة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة جدًا و85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد "موضوعية" 

ويجيب طلاب الثانوية العامة على أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، والأسئلة المقالية في ورقة مخصصة لذلك. 

ويقوم مسئول اللجنة بتدبيس ورقة إجابة الطالب على الأسئلة المقالية مع نموذج البابل شيت الخاص به في متحانات الثانوية العامة لضمان حقه، والتأكد من كتابة بيانات الطالب كاملة بشكل صحيح. 

وطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بأن أسئلة الامتحانات لن تخرج من المنهج الدراسي المقرر عليهم، ولن تحتوي على أي تعقيدات. 

ونبه وزير التربية والتعليم بأنه شكل لجنة لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 والتأكد من وجود إجابة واحدة صحيحة في اختيارات الأسئلة الموضوعية.

مواد متعلقة

قرار جديد يخص المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى

ندوة حول سبل مكافحة المخدرات في طب القاهرة

بحث توفير منح جامعية لخريجي مدارس المتفوقين STEM

مؤشرات بارتفاع نسب النجاح في اللغة العربية للثانوية العامة 2023

فتح باب تقديم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية

فوز ماجدة مصطفى بجائزة من الاتحاد الدولي للمعمارين

تعديل شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

شروط التقديم في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
الجريدة الورقية