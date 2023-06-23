توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان الكيمياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية يوم الأحد المقبل، امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

درجات امتحان الكيمياء 2023

تعد الكيمياء مادة أساسية تضاف إلى المجموع النهائي لشهادة إتمام الثانوية العامة التي تؤهل للالتحاق بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويبلغ المجموع الكلي لمادة الكيمياء 60 درجة، على أن يكون النجاح من 30 درجة كنهاية صغرى.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها أربع درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

مواصفات امتحان الكيمياء 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "open book" من خلال تسلم كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويعيدون تسليمها في نهاية الامتحان.

وتشتمل كتيبات المفاهيم على ملخص المنهج الدراسي لمادة الكيمياء ليستعين به طلاب الثانوية العامة في حل أسئلة الامتحان بدلا من الكتاب المدرسي.

ويحتوي امتحان الكيمياء للثانوية العامة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة جدًا و85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد "موضوعية"

ويجيب طلاب الثانوية العامة على أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، والأسئلة المقالية في ورقة مخصصة لذلك.

ويقوم مسئول اللجنة بتدبيس ورقة إجابة الطالب على الأسئلة المقالية مع نموذج البابل شيت الخاص به في متحانات الثانوية العامة لضمان حقه، والتأكد من كتابة بيانات الطالب كاملة بشكل صحيح.

وطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بأن أسئلة الامتحانات لن تخرج من المنهج الدراسي المقرر عليهم، ولن تحتوي على أي تعقيدات.

ونبه وزير التربية والتعليم بأنه شكل لجنة لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 والتأكد من وجود إجابة واحدة صحيحة في اختيارات الأسئلة الموضوعية.