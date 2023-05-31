افتتاح معمل أبحاث الكيمياء الخضراء في هندسة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس معمل أبحاث الكيمياء الخضراء والتحليلية بكلية الهندسة والممول من المشروع المشترك مع جامعة أكسفورد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ضياء خليل المشرف العام على مركز الابتكار وريادة الأعمال.

وحضر أيضًا الدكتور أكرم فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة بسيوني أستاذ مادة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور موريتز ريدا من جامعة اكسفورد، والدكتور تامر النادي الأستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته دوما بالتواجد بكلية الهندسة، التي دائما ماتقدم الجديد في كل التخصصات والمجالات المتخصصة.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس باستمرار التعاون المثمر بين الجامعة وكلياتها مع شركائها العالميين في كافة المجالات والتخصصات، وخاصة في مجال هام وهو الطاقة وكذلك التغير المناخي.

تفاصيل افتتاح معمل الكيمياء في جامعة عين شمس

وأوضح الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة، أن افتتاح المعمل يأتي كنتاج للتعاون بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وجامعة اكسفورد.

ويأتى افتتاح معمل الكيمياء الخضراء في إطار سعي الدولة بالنهوض بالمشاريع البحثية ودعم وتشجيع شباب الباحثين والحرص على إقامة مشاريع بحثية.

وتعمل الدولة على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها لمصادر طاقة متجددة ونظيفة والصديقة للبيئة وسد احتياجات الطاقة بطرق مستدامة وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

وتم التقدم لمشروع (Start GCRF) المتخصص في تقنيات السنكروترون للبحث والتكنولوجيا الافريقية برئاسة الدكتورة غادة بسيوني أستاذ مادة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور موريتز ريدا من جامعة أكسفورد.

وتم اختيار طالب الماجستير المهندس محمد برهومة، وطالبة الماجستير والمعيدة منار مصطفى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وتحديد نقطة بحثية عن دراسة الطاقة الشمسية من خلال فحص البنية الدقيقة للخلايا الشمسية بالمواد العضوية.

وأكدت الدكتورة غادة بسيوني أهمية الشراكات الدولية مثل GCRF START لطلاب المتميزين بشكل خاص ولمصر بشكل عام ليتزايد انفتاح الجامعات الإفريقية وخاصة الجامعات المصرية مع فتح قنوات اتصال خالية من العوائق.

ويعتبر مشروع Start GCRF مبادرة حكومية بريطانية لزيادة فرص التنمية من خلال المشاريع مع الباحثين الأفارقة المشاركين لاكتساب الخبرة وتمكين البحث باستخدام تقنيات السنكروترون.

وتستند موضوعات البحث حول أهداف التنمية الاستراتيجية المهمة في إفريقيا وتقديم طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بما يتماشى مع العديد من المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتعتبر جامعة عين شمس الجامعة الوحيدة المشاركة في المشروع من مصر وتم قبول المشروع كنقطة بحثية جديدة وإضافة علمية متميزة وتم تقديم كل الدعم المادي للباحث الرئيسى الدكتور غادة بسيوني.

وتم إنشاء معمل من هذا التمويل يضم أعلى مستويات الأمان، لإجراء أبحاث واختبارات العملية المطلوبة وتشهد كلية الهندسة جامعة عين شمس افتتاحه يوم 31 مايو فى ووجود الشركاء من جامعة اكسفورد ونخبة من الأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وأشارت الدكتورة غادة بسيوني إلى أن التبادل الأكاديمي بين الشمال والجنوب بين الثقافات ومتعدد التخصصات بين جامعة أكسفورد وجامعة عين شمس له فائدة خاصة بين هاتين الجامعتين العريقتين. كما استفاد محمد و منار، طلابنا المشتركان في مشروع GCRF START، الذان يشرف عليهما أنا والبروفيسور ريدا، من العمل في بيئة أكاديمية جديدة لتبادل الأفكار والخبرات.

وأضاف الدكتور موريتز ريدا، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة :«كان من الرائع وجود طلاب من فريقنا في أكسفورد. مثل هذه التبادلات ضرورية إذا أردنا حل التحديات العالمية مثل تغير المناخ. من بين الفوائد الأخرى، تعزيز التعاون وإنشاء شبكات دائمة وإثراء وجهات نظر جميع المعنيين ». ولكننا بدأنا بداية جيدة حقًا ونستمر عن بعد.

وأشارت الدكتورة غادة بسيوني إلى أنه مع تزايد الطلب على موارد الطاقة التقليدية في العالم مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يجب أن نجد موارد طاقة بديلة. في مصر، على سبيل المثال، حددت الحكومة المصرية أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035. ولذلك تستثمر مصر الكثير من الأموال في مزارع الطاقة الشمسية الضخمة مثل مشروع بنبان في أسوان ومشاريع الطاقة الشمسية الأخرى. إذا تم تحسين كفاءة OSC من خلال البحث الذي يتم إجراؤه، فقد تستثمر دول مثل مصر في المزيد من مزارع الطاقة الشمسية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يمكن جعل OSC شبه شفافة ومرنة، يمكن تثبيتها على الزجاج في المباني في المدن المزدحمة مثل القاهرة.

جدير بالذكر ان الكيمياء الخضراء تعد فرع حديث من فروع علم الكيمياء، كما تعرف بالكيمياء المستدامة وهي مجال من علم الكيمياء والهندسة الكيماوية

يهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات التصنيع الكيميائي الأخرى إلى أقل مدى ممكن كما يهدف إلى ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود بالخير على البيئة ومواد كيماوية تعمل كبدائل عن المواد الكيماوية الأخرى التي تعود عمليات تصنيعها بنتائج سلبية على البئية. أو تعمل كبدائل عن المواد الكيماوية المستخلصة من الأنواع الحية المهددة بالانقراض مثل الزيوت الكبدية والتي تهدد عمليات استخلاصها من الحيتان وأسماك القرش بانقراض تلك الأنواع بشكل تام خلال عقود قليلة.

وتهتم بتصميم المنتجات والعمليات بحيث تقلل استخدام وإنتاج المواد الخطيرة، في حين أن الكيمياء البيئية تهتم بالأثار الناتجة عن الملوثات الكيميائية على الطبيعة، الكيمياء الخضراء تركز على النهج التكنولوجية لمنع التلوث وتقليل استهلاك المصادر غير المتجددة.