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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

نموذج امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023 (درب نفسك)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

 تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نموذجًا استرشاديًا لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، قبل انعقاد الامتحان المقرر بعد غد الأحد. 

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 ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا بعد غد الأحد، في نحو ألفين و98 لجنة سير امتحانات في مختلف أنحاء الجمهورية. 

 وتهدف النماذج الاسترشادية، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، إلى تدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة، والتعرف على طبيعة الأسئلة، ومواصفات الورقة الامتحانية بكل مادة. 

 ونشرت وزارة التربية والتعليم تلك النماذج إلكترونيًا على الموقع الرسمي الخاص بها، بصيغة pdf لسهولة التحميل والتدرب عليها من قبل طلاب الثانوية العامة

 درب نفسك على النموذج الاسترشادي لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة اضغط هنا.

 مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2023:

 يحتوي امتحان الجغرافيا للثانوية العامة على 15% من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85% أسئلة اختياري من متعدد. 

 ويشتمل امتحان الجغرافيا على أسئلة متنوعة لقياس جميع المستويات المعرفية، موزعة على 30% أسئلة فهم، و40% أسئلة تطبيق و30% أسئلة حل المشكلات والإبداع. 

 ويجرى امتحان الجغرافيا للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

 وراجعت اللجنة المشكلة من قبل وزير التربية والتعليم، أوراق امتحانات مادة الجغرافيا قبل الطباعة من أجل التأكد من وضوح الأسئلة ودقة الاختيارات وعدم وجود أي لغط. 

 وتعهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة خالية من أي لغط أو تحوير. 

 وأكد وزير التربية والتعليم مراجعة أسئلة بنوك الأسئلة من أجل إزالة أي لغط، وعدم وجود اختيارات متقاربة في أسئلة الاختيار من متعدد، أو وجود إجابتين صحيحتين. 

 ونوه وزير التربية والتعليم بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتناسب وقت إجابتها ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة.

 ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد. 

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