محافظ الإسماعيلية يستقبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض ومناقشة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات المعوقات أمام تنفيذها للإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة في حضور أعضاء اللجنة، والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدور محافظ الإسماعيلية والجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان في التعامل مع كافة الملفات والتصدي لكافة المشكلات التي تؤرق المجتمع وإيجاد حلول عاجله لها قائلاً أن الهدف من طلبات الإحاطة بالمجلس هو التعرف على المشكلات وتوفير حلول عاجله لها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة.

وأوضح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الغرض من الزيارة أيضا نبرز المجهود الكبير للدولة المصرية الذي تقوم به، وقد يكون بعضها خفي على بعض المواطنين، بسبب ما يتردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع “فيس بوك” حيث أن مصر مستهدفة والبعض يدس السم في العسل لإدارة الرأي العام، أو تقليل وتشويه الافتتاحات والمشروعات الكبرى التى تتم على أراض مصر.

زيادة التكلفة المالية لبعض المشاريع وزيادة الاعتمادات المالية

وطالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جميع مسؤلي الجهات التنفيذية بالإسماعيلية بتقديم المشاكل التي تواجه لمناقشتها في مجلس النواب وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات سريعة في حلها، مشيرا أنه في حالة احتياجهم لزيادة التكلفة المالية لبعض المشاريع وزيادة الاعتمادات المالية يقدمون مخططات بها وسنعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويذكر أن الزيارة تتضمن زيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومدينة القنطرة غرب، كما ستختتم اللجنة زيارتها بافتتاح حديقة الخالدين.