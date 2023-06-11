سارة نخلة ترد على هجوم دعاء فاروق بسبب المساكنة

حرصت الفنانة سارة نخلة، على التعليق بشأن الجدل الذي أثير بسبب حديثها عن المساكنة مع الفنانة بسنت النبراوي، الأسبوع الماضي، مما عرضهن لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت سارة نخلة من خلال برنامجها “Face off” الذي تقدمه على شاشة “هي”، على هجوم الإعلامية دعاء فاروق عليهن بسبب تناول المساكنة في الحلقة، قائلة: حصل قلق بسبب حلقة الأسبوع اللي فات، رغم إننا أخدنا رأي الدين وتوصلنا في نهاية الحلقة إن المساكنة حرام، والمجتمع بيرفضها والعادات والتقاليد.

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وأضافت سارة نخلة: ولكن في سيدة فاضلة طلعت عايزة تهاجم من غير ما تشوف الحلقة ولا أي حاجة من غير ما تفهم كنا بنتكلم في ايه، قررت تدخل تهاجم وبس، واحنا مش أول ناس تهاجمنا، وأنا على دماغي النقد البناء، ولكن كان لازم تردي بأدب واحترام، ولكن كنتي بتناقضي نفسك وأنتِ بتكلميني، طلعتي قولتي يعني إيه بتتناولوا حوار المساكنة كدا عادي، أنا مصحتش من النوم قررت أتكلم عن المساكنة، وعلى الرغم في فنان مصري طلع قال أنا عملت المساكنة ليه مهاجمتيش الفنان ده أو خفتي على الأطفال اللي بيتفرجوا عليه.

سارة نخلة

وتابعت سارة نخلة: الناس افتكرت إن في حاجة شخصية بيني وبين حضرتك ولكن مافيش سابق معرفة بينا وبين بعض ويمكن اللي بتقدميه مش من اهتمامي يعني البازار والهدوم هكذا، ومش فاهمة طريقة ردك يعني إيه تقولي متضايقة من لفظ المساكنة عشان خوفًا على تساؤلات الأطفال ولكن قولتي في نفس الفيديو لفظ دعارة عادي؟ على الأقل لو ابني سألني هقوله ده حرام وهكذا، ولكن قولتي دعارة يعني إزاي أقول لطفل دعارة؟.

وكانت حلت الفنانة سارة نخلة مساء أمس ضيفة على برنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه المذيعة راغدة شلهوب على قناة النهار، وكشفت الفنانة خلال الحلقة عن أمور تسببت بإثارتها للجدل مؤخرًا ، ولعل أبرزها هو هجومها على المطربة شيرين عبد الوهاب بعد إنفصالها عن زوجها حسام حبيب.

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سارة نخلة



وقالت سارة "مستخدمتش كلمة مقرفة دي خالص.. علاقتي بفيسبوك البوست اللي بتضحك بعيد نشرها، وكان فيه بوست فعلا مكتوب مكانتش حفلة كانت لسة المشاكل طازة، كانوا حاطين صور ع الانستجرام لأكتر من ست بتشقى وكاتبين سبتوا كل الستات دي ودلوقتي مركزين في حياة شيرين".

هجوم سارة نخلة على شيرين عبد الوهاب

وأضافت :"وأنا دايما بقول لأي بنت لما تحبي حد حبيه جواكي بينك وبينه كفاية بوستات فلذة كبدي وقرة عيني، نا اي اتنين بيتجوزو جديد بعملهم هايد عشان مشوفش الحاجات دي، عشان كدة بقول متطلعيش بحبيبك السما عشان هترجعي على مفيش، وشيرين وقتها كان عندها أفورة في الحب وقت أغنية حبه جنة كان فيه حب ونحنحة، نشرت البوست ده وحطيت أغنية حبه جنة وكان ستوري مش فيسبوك"، وتابعت "أنا ضد أي حاجة تحصل معاها وأنا بحبها ونفسي تبقى كويسة".