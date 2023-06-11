هند عاكف تعترف: تخطيت قواعد القاهرة السينمائي بدون قصد.. ومش هكرر الخطأ

كشفت الفنانة هند عاكف عن موقفها من مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة المقبلة بعد أزمتها العام الماضي لافتة إلى أنها قررت عدم الذهاب إذا لم يتم دعوة خاصة لها.

وأضافت خلال حوارها عبر قناة “هي” في برنامج " المنسي" مع الإعلامية إنجي هشام، قائلة: مش هروح مهرجان القاهرة غير لو اتقدمتلي دعوة اللي حصل أيام مهرجان القاهرة معنديش استعداد يحصل تاني أنا مكنتش اتوقع أن ده ممكن يحصل لأن أنا فنانة بشتغل من وأنا عندي 4 سنين وليا أعمالي والحمدلله أنا مش وجه جديد وحتى لو وجه جديد مينفعش أبدا في مهرجان بلدي يتقالك لا.

هند عاكف



وتحدثت عن علاقتها بالفنان حسين فهمي بعد الأزمة : "أستاذ حسين بحبه أوي بغض النظر عن اللي حصل في المهرجان ده فنان عظيم له تاريخه ومعتقدش أن هوا اللي قالهم يعملوا كده استحاله أنا مكنتش حابة الموقف ده يحصل لكن مقدرش أزعل منه.. أنا كنت بروح لما كان أستاذ حسين فهمي رئيس المهرجان من 20 سنة وكانت بتحيلي دعوة، يمكن اللي حصل السنة دي بسبب إنه حاطط قواعد معينة للفنانات، ويمكن أنا تخطيت القواعد دي بدون ما أقصد.

وكانت عاتبت الفنانة هند عاكف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لأنه لم يحافظ علي كرامة الفنانين ، بحسب قولها.

هند عاكف

وبكت هند ببرنامج “نص الكلام” مع الإعلامية راغدة شلهوب علي فضائية النهار علي الهواء عندما تذكرت قيام المسؤلين عن مهرجان القاهرة الدولي بمنعها من دخول الهرجان بالرغم من تاريخها الفني حيث انها دخلت الفن و هي عمرها ٤ سنوات.

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لم يحترموا تاريخي الفني

وعلقت: "كان يجب علي الفنان حسين فهمي ان يتدخل لحل هذه المشاكل، .. أنا لي تاريخ فني كبير ولم ابتعد خلال الفترة الاخيرة إلا بسبب اعمال جديدة لبلدي و لصالح المواطن المصري.

هند عاكف

سبب حضور هند عاكف مهرجان القاهرة بدون دعوة

وأضافت: "أحد الزملاء شاهد الفيديو الذي اوضحت فيه أمنيتي بحضور المهرجان فاتصل بي وأرسل لي دعوته نظرا لسفره للخارج وطلب مني عدم ذكر اسمه، لذلك ذهبت لحضور المهرجان.

وكانت تصدرت الفنانة هند عاكف تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها "نص الكلام".

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وقالت "هند" خلال الحلقة: أنا بلبس حاجات غريبة بس مبأذيش حد علشان أبقى بخالف الدريس كود، لكن أناجيت ليه تحرجوني! والمهرجان ده لو خاص لو مكنتش روحت من غير دعوة لكن ده مهرجان بلدي مش حفلة، واللي حصل معايا ده إساءة ومكنش يجب أن يحدث أبدًا".

هند عاكف

وتابعت: "بأطالب أستاذ حسين فهمي لازم ينتقي الكشف بتاع المدعوين ومين الناس اللي تستحق، وعلى رأسهم الفنانون، وبعد كده أي حد تاني.. أنا بحضر الأفلام علشان أتعلم لغاية النهارده".