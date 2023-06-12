رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تدشين المنصات الإلكترونية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم حفل تدشين المنصات الإلكترونية المختلفة، والتي يطلقها مركز معلومات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وشارك في الحفل الدكتورة رانيا أبو السعود مدير مركز معلومات الجامعة، وعددا من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وفريق عمل مركز معلومات الجامعة، وذلك اليوم الأحد 11 يونيو، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم.

رئيس جامعة الفيوم يشيد بالجهود التى يقدمها مركز معلومات الجامعة

خلال الحفل أشاد رئيس جامعة الفيوم بالجهود التي يقدمها مركز معلومات جامعة الفيوم، من خلال إطلاق العديد من المنصات الرقمية المختلفة، والتي تأتي وفقًا لتوجهات الدولة المصرية وفي إطار رؤية الجامعة للتحول الرقمي، مؤكدا أن جامعة الفيوم كانت من أولى الجامعات المصرية التي اعتمدت نظام الاختبارات الالكترونيه للقطاع الطبي وتم تنفيذه بدقة عالية من قبل مركز معلومات الجامعة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تتجه نحو إنهاء التعاملات الورقية بين إدارات الجامعة المختلفة والتعامل بشكل الكتروني كامل من خلال منصة مرسال التي تم تدشينها اليوم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن العالم كله بات يتجه نحو الرقمنة والتي من شأنها تعمل على توفير الجهد والوقت والمال، كما تعمل على حفظ المعلومات والملفات بطريقة آمنة يمكن استرجاعها في أي وقت دون أن تتعرض للتلف. ووجه "الخبيري" الشكر لفريق عمل مركز معلومات الجامعة الذي يقدم جهود كبيرة لخدمة الجامعة. وأكد الدكتور عرفه صبري أن الخدمات التي يقدمها مركز معلومات الجامعة لطلاب البكالوريوس والليسانس وطلاب الدراسات العليا تتميز بالدقة والموضوعية والسرعة، مؤكدًا أن فريق عمل المركز لا يدخرون جهدًا في العمل على تقديم خدمات الكترونيه جيدة لمنسوبي الجامعة.

وأضاف الدكتور عاصم العيسوي أن مركز المعلومات يقدم خدمات مجتمعية مميزة تتوافق ورؤية الجامعة في خدمة المجتمع والتواصل مع الخريجين وأعضاء المجتمع الخارجي. وتحدثت الدكتورة رانيا أبو السعود حول المنصات التي تم تدشينها مؤخرًا كمنصة مركز ضمان الجودة ومنصة مركز اللغات والترجمة ومنصة الكشف الطبي ومنصة التكافل الطلابي ومنصة مرسال ومنظومة البريد المصري لخدمة توصيل الشهادات. واوضحت "أبو السعود" أن مركز معلومات الجامعة يضم عددًا من الوحدات كوحدة المكتبة الرقمية والموقع الالكتروني ومشروع الشبكات ومشروع الاختبارات الإلكترونية ومشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومشروع نظم المعلومات الإدارية، ومشروع التعلم الالكتروني وتحدث الدكتور تامر فيهم مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي حول منصة الجودة والتي من تسهم في التخفيف من الجهود والوقت وتعمل على ميكنة الملفات التي يتم تجهيزها للتقدم للاعتماد. من جانبها أوضحت الدكتورة أمل إبراهيم مدير مركز اللغات والترجمة أن منصة اللغات والترجمة خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي، وتتيح المنصة العديد من الخدمات منها حجز الدورات التدريبية واستخراج الشهادات والترجمة.