بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ، وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمواجهة مثيرة بين صاحب الأرض وحامل لقب دوري روشن ، الاتحاد ضد أوكلاند سيتي، انتهت بفوز النمور بثلاثية نظيفة.

وضرب موعدًا مع الأهلي، في ربع نهائي البطولة وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل الفريق المصري إلى نصف النهائي ويواجه فلومينينسي البرازيلي.

متى موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وسوف تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر قنوات SSC السعودية وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي وفلومينينسي على شاشاتها.

وخصصت الشبكة السعودية قناة SSC SPORT 1 HD لنقل فعاليات المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي.

وذلك بجانب قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق مدحت شلبي.

التاريخ الإثنين 18 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق علي سعيد الكعبي

مدحت شلبي

كيف تشاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق شاهد، والذي يذيع كافة مباريات كأس العالم للأندية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

وسوف يقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على المباراة عبر تطبيق شاهد.

تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

- خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

- الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي

- حراسة المرمى: فابيو سانتوس.

- خط الدفاع: مارسيلو - فليبي ميلو - نينو - إكسافير.

- خط الوسط: مارتينيلي - أندريه - كينو - جانسو - أرياس.

- الهجوم: جيرمان كانو.

حكام مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة إدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي للحكم البولندي شيمون مارتشينياك، يعاونه كل من البولندي توماس ليستكيويتز حكم مساعد أول، والبولندي آدم كوبسيك حكم مساعد ثاني، الأمريكية توري بينسو حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو كل من : البولندي توماس كفياتكوفسكي، والإسباني أليخاندرو هيرنانديز، وعلى الأوفسايد: الفنزويلي خورخي أوريجو.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي سيتأهل لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا رد دايموندز الياباني في نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه، بعدما نجح المارد الأحمر في إقصاء اتحاد جدة بنتيجة ٣/١ .

يعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي ‏كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ‏ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ليعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏