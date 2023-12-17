رئيس جامعة قناة السويس يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، فريق من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أثناء زيارته لكلية العلوم بالجامعة.

وضم فريق الجودة الدكتور حسن محمد الهواري رئيس الفريق وعضوية كل من الدكتور رفعت محمد سالم والدكتور سعيد حسن إبراهيم.

وحضر مراسم الإستقبال الدكتور مها فريد سليمان عميد كلية العلوم والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجوده بالجامعة ووكلاء الكلية الدكتورة شرين البنا وكيل الدراسات العليا والدكتور الشاذلي عباس وكيل التعليم والطلاب والدكتور رأفت عفيفي وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بغرض القيام بالتحقق من استيفاء برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب لمعايير الإعتماد البرامجي الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الإعتماد.

ورحب الدكتور ناصر مندور، بفريق الجودة مؤكداً أن كلية العلوم تشهد عملية تطوير جذرية في بنيتها التحتية، خاصة معاملها حيث تم الإنتهاء من تطوير معامل أقسام الرياضيات والحيوان والكيمياء والفيزياء، مضيفاً أن الكلية ثريه بالمشروعات البحثية التي تزيد عن 20 مشروع، مثمناً جهود علماءها في إثراء البحث العلمي الخدمي الموجه لحل المشكلات المجتمعية.

ومن جانبه - أشار الدكتور حسن الهواري رئيس الفريق إلى أن كلية العلوم جامعة قناة السويس من الكليات الرائدة ولها تواجدها الملموس بين نظيراتها، لافتاً إلى تقدم علماءها في التصنيفات الدولية.

وشهد اللقاء الدكتورة إنتصار عبد الله المشرف على قسم الرياضيات، والدكتورة سوزان علي محمد منسق الزيارة ، والدكتور محمد علي أحمد مدير وحدة الجوده بالكلية والدكتورة الشيماء مصطفى منسق الجوده بقسم الرياضيات.

وفي نهاية الزيارة - توجه فريق الجودة إلى كلية العلوم وتحديداً برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب.